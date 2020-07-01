В Екатеринбурге полиция проводит второй этап мероприятия «Подросток»

18:36 | 29.07.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские проводят второй этап профилактического мероприятия «Подросток» - «Комендантский патруль», об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Мероприятие проводилось с 24 по 31 июля. Основной его целью являются предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений несовершеннолетних. На втором этапе полицейские занимались профилактикой преступлений в ночное время в общественных местах.



Ребят, находившихся на улице ночью без родителей, доставляли в отделы полиции и решали вопрос о привлечении их законных представителей к административной ответственности. Всего в отделения было доставлено 46 несовершеннолетних.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»