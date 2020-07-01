В Екатеринбурге 1 сентября не состоятся линейки

18:16 | 29.07.2020

Фото: lipki.asteria.travel

В этом году 1 сентября школы Екатеринбурга не будут проводить линейки, об этом сообщил мэр города Александр Высокинский.



Глава уральской столицы отметил, что 1 сентября дети начнут обучение не в режиме онлайн, а в школах. Согласованный формат Дня знаний будет оглашен ближе к осени.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»