Новости дня
17:58 | 29.07.2020
Фото: twitter.com
Свердловский облсуд разрешил экс-депутату Кагилеву занимать должности на госслужбе
«Сегодня судебная коллегия по уголовным делам по итогам рассмотрения апелляционных жалоб изменила приговор, исключив Кагилеву дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций»,— рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. В остальной части приговор оставлен без изменений.
Напомним, по версии следствия, в феврале 2017 года Кагилев, будучи главой управления капитального строительства Свердловской области, получил взятку в размере более шести миллионов рублей от компании «СтроймонтажУрал-2000». Согласно материалам дела, после получения госконтракта предприятие заключило фиктивный договор на поставку инструментов с компанией, аффилированной с Кагилевым. Посредником при заключении госконтракта стал Дмитрий Шадрин.
В марте этого года Кировский районный суд признал Кагилева виновным во взяточничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии строгого режима. Аналогичное наказание получил и Шадрин.
Помимо прочего, Кагилев был лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на пять лет. Однако приговор был обжалован в вышестоящей инстанции.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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