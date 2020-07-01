Полузащитник из Нижнего Тагила покидает санкт-петербургский ФК «Зенит»

17:32 | 29.07.2020

Фото: news.sportbox.ru

Полузащитник из Нижнего Тагила Олег Шатов покидает санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщается в официальной группе клуба во вКонтакте.



Коллеги поблагодарили Шатова за плодотворную работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере.



Напомним, Олег Шатов присоединился к «Зениту» в 2013 году. За семь лет в составе футбольной команды футболист принял участие в 200 матчах, забив 31 гол и отдав 44 результативные передачи. Также вместе с санкт-петербургким клубом Шатов стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.



Добавим, спортсмен является участником чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»