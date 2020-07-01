В Алапаевске женщина с сообщниками убила бывшего мужа

17:20 | 29.07.2020

Фото: eanews.ru

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор Веронике Рублевой, Юрию Жильцову и Дмитрию Шестакову. Жители Алапаевска признаны виновными в убийстве экс-супруга обвиняемой.



В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел в конце 2017 года. Тогда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимые договорились убить бывшего мужа Рублевой, который совершал над ней противоправные действия. Реализуя преступный план, преступники вооружились: Шестаков – металлической трубой, Жильцов – деревянным бруском, а Рублева – ножом.



Дождавшись, когда бывший муж Рублевой выйдет из бани, Шестаков ударил мужчину по туловищу, Жильцов нанес не менее двух ударов деревянным бруском по туловищу, а Рублева нанесла не менее 15 ударов ножом, после чего лезвием ножа перерезала горло экс-супруга.



Сегодня суд назначил Рублевой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на два года, а Юрию Жильцову и Дмитрию Шестакову - в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на один год каждому.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»