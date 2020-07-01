В Екатеринбурге на три месяца изменится маршрут автобусов №№29 и 45

16:58 | 29.07.2020

Фото: pravdaurfo.ru

В Екатеринбурге в связи с реконструкцией моста на улице Реактивной изменятся схемы движения автобусов №№29 и 45. Ремонтные работы продлятся с 1 августа по 30 октября.



По данным ЕМУП «Гортранс», маршрут автобуса № 29 «Исток — Компрессорный — Кольцово» будет укорочен до остановки «Трактовая»



Автобус № 45 «Восточная — поселок Исток» будет курсировать от остановки «Восточная» до остановки «Союз» по действующему маршруту, а далее по улицам Дублер Сибирского тракта, Тюменский тракт, улица Реактивная до остановочного пункта «Кольцово», далее по существующей схеме до конечного пункта. Маршрут будет действителен в обоих направлениях.



Добавим, в связи с ремонтом моста будет введен временный автобусный маршрут № 45а «Восточная — Трактовая», который будет курсировать по действующей схеме маршрута № 45 до остановки «Трактовая».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»