Новости дня
16:58 | 29.07.2020
Фото: pravdaurfo.ru
В Екатеринбурге на три месяца изменится маршрут автобусов №№29 и 45
По данным ЕМУП «Гортранс», маршрут автобуса № 29 «Исток — Компрессорный — Кольцово» будет укорочен до остановки «Трактовая»
Автобус № 45 «Восточная — поселок Исток» будет курсировать от остановки «Восточная» до остановки «Союз» по действующему маршруту, а далее по улицам Дублер Сибирского тракта, Тюменский тракт, улица Реактивная до остановочного пункта «Кольцово», далее по существующей схеме до конечного пункта. Маршрут будет действителен в обоих направлениях.
Добавим, в связи с ремонтом моста будет введен временный автобусный маршрут № 45а «Восточная — Трактовая», который будет курсировать по действующей схеме маршрута № 45 до остановки «Трактовая».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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