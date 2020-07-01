В Екатеринбурге пенсионерка сбила мужчину на самокате

16:41 | 29.07.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 29-летний пешеход с электросамокатом.



Инцидент произошел сегодня утром на улице Бориса Ельцина. По предварительной информации, 73-летняя женщина-водитель «Фольцваген Гольф» сбила 29-летнего пешехода на самокате, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в ГКБ №23 с переломом ключицы.



Согласно видеозаписи ДТП, пешеход неожиданно выкатился на пешеходный переход на электросамокате, не спешившись и не убедившись в безопасности перехода.



По словам екатеринбурженки, которая была за рулем иномарки, она не заметила пешехода, но почувствовала удар в правую часть автомобиля.



Сотрудники ГИБДД продолжают проверку: опрашивают участников ДТП, исследуют видеоматериалы. По окончании проверки будет принято мотивированное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»