 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

16:41 | 29.07.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пенсионерка сбила мужчину на самокате

Сотрудники полиции Екатеринбурга выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 29-летний пешеход с электросамокатом.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Бориса Ельцина. По предварительной информации, 73-летняя женщина-водитель «Фольцваген Гольф» сбила 29-летнего пешехода на самокате, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в ГКБ №23 с переломом ключицы.

Согласно видеозаписи ДТП, пешеход неожиданно выкатился на пешеходный переход на электросамокате, не спешившись и не убедившись в безопасности перехода.

По словам екатеринбурженки, которая была за рулем иномарки, она не заметила пешехода, но почувствовала удар в правую часть автомобиля.

Сотрудники ГИБДД продолжают проверку: опрашивают участников ДТП, исследуют видеоматериалы. По окончании проверки будет принято мотивированное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:51 | 29.07.2020
Три клиники Свердловской области вернутся к профильной работе

18:36 | 29.07.2020
В Екатеринбурге полиция проводит второй этап мероприятия «Подросток»

18:16 | 29.07.2020
В Екатеринбурге 1 сентября не состоятся линейки

17:58 | 29.07.2020
Свердловский облсуд разрешил экс-депутату Кагилеву занимать должности на госслужбе

17:35 | 29.07.2020
2 августа фонтаны Перми будут отключены из-за плановой профилактики

17:32 | 29.07.2020
Полузащитник из Нижнего Тагила покидает санкт-петербургский ФК «Зенит»

17:20 | 29.07.2020
В Алапаевске женщина с сообщниками убила бывшего мужа

16:58 | 29.07.2020
В Екатеринбурге на три месяца изменится маршрут автобусов №№29 и 45

16:52 | 29.07.2020
Дмитрий Махонин поручил повысить эффективность борьбы с браконьерством в Прикамье

16:41 | 29.07.2020
В Екатеринбурге пенсионерка сбила мужчину на самокате

16:21 | 29.07.2020
Последние дни июля в Свердловской области будут дождливыми

16:03 | 29.07.2020
В Невьянске вода и электричество отсутствуют в 1600 жилых домах

15:54 | 29.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 15 территорий Пермского края

15:47 | 29.07.2020
В Первоуральске завод задолжал организациям более 15 миллионов рублей

15:29 | 29.07.2020
В Свердловской области Курбан-байрам пройдет без массовых мероприятий

15:24 | 29.07.2020
Школьники Прикамья представят Россию на Международном слете юных экологов

15:22 | 29.07.2020
В пермских МФЦ начали принимать заявления на участие в губернаторских выборах по месту пребывания

15:18 | 29.07.2020
Пермский край готовится к открытию сезона охоты

15:14 | 29.07.2020
Свердловский детский омбудсмен взял ситуацию с избиением школьницы в Красноуральске на контроль

15:08 | 29.07.2020
Дмитрий Махонин: «Важно, чтобы дети после нахождения в центре помощи возвращались в родные семьи»

14:58 | 29.07.2020
Куйвашев назначил нового министра здравоохранения Свердловской области

14:45 | 29.07.2020
В Красноуральске подростки избили 13-летнюю девочку

14:21 | 29.07.2020
В говядине из Свердловской области обнаружена смертельно опасная бактерия

13:56 | 29.07.2020
Жена Артема Чайки попросила защиты из-за угроз отобрать детей

13:52 | 29.07.2020
В Екатеринбурге мошенницы похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей

13:38 | 29.07.2020
В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль

13:22 | 29.07.2020
На севере Свердловской могут объявить ЧС из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»

13:09 | 29.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

13:05 | 29.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,02

13:01 | 29.07.2020
Решением Дмитрия Махонина качество водоснабжения улучшится для 470 тысяч жителей Прикамья

12:59 | 29.07.2020
Скончались еще восемь свердловчан с коронавирусом

12:57 | 29.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 624 пациента с Covid-19

12:53 | 29.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 175 человек

12:51 | 29.07.2020
В Пермском крае подтвержден еще 71 случай COVID-19

12:47 | 29.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 20 тысяч

12:46 | 29.07.2020
В России выявили еще 5 475 случаев Covid-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 