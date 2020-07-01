В Невьянске вода и электричество отсутствуют в 1600 жилых домах

16:03 | 29.07.2020

Фото: culttourism.ru

Прокуратура организовала проверку в связи с аварией на сетях электроснабжения в Невьняске, в связи с чем в 1600 жилых домах отсутствует водо- и электроснабжение.



Коммунальные услуги ограничены в домах, где проживают 2 937 граждан, и 42 социальных объектах, расположенных в поселке Вересковый и в городе Невьянске.



По предварительной информации авария на сетях электроснабжения повлекла прекращение поставки воды с Романовского водозабора.



На данный момент проверка продолжается. В прокуратуру вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организаций, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг населению надлежащего качества.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»