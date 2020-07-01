В Первоуральске завод задолжал организациям более 15 миллионов рублей

15:47 | 29.07.2020

Фото: portofranko-vl.ru

В Первоуральске судебные приставы арестовали имущество завода, сумма долга которого превысила 14 миллионов рублей. Взыскателями по исполнительному производству выступили три организации.



Первоуральский районный суд обязал завод выплатить долг в размере более 14 миллионов рублей инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга, Фонду социального страхования, а также обществу с ограниченной ответственностью. В связи с тем, что предприятие не погасило долг в указанные сроки, он вырос еще на 1,749 миллиона рублей в связи с исполнительским сбором.



После этого должник так и не исполнил решение суда, в связи с чем судебные приставы арестовали все ликвидное имущество, принадлежащее должнику на праве собственности. В результате было арестовано 16 объектов недвижимого имущества, среди которых цеха и складские помещения, а также 10 автотранспортных средств, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП по Свердловской области.



Если задолженность не будет погашена, специалисты оценят имущество и выставят его на торги территориального органа Росимущества.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»