Новости дня
15:14 | 29.07.2020
Фото: eanews.ru
Свердловский детский омбудсмен взял ситуацию с избиением школьницы в Красноуральске на контроль
«Я буду следить за этой историей, важно, чтобы наказание было адекватно поступку. Главное - урегулировать конфликт между подростками, определить ответственность родителей. Сегодня будет собрана комиссия ПДН с участием всех сторон, скорее всего, подростков поставят на учет. В новостях акцент был сделан на то, что одна из девочек – дочь чиновницы. Это не так. Мама работает на одном из предприятий города. Но в любом случае это не снимает ответственности с родителей за детей и их досуг. Еще раз хочу обратиться ко всем взрослым – учите детей правильно общаться», - заявил Мороков.
Напомним, инцидент произошел 24 июля за местной школой искусств. Ученики 4-7-х классов избили 13-летнюю девочку. Расследование ведут сотрудники прокуратуры Свердловской области и регионального СКР.
«Потерпевшая ранее дружила с этой компанией, и в эту же компанию входит еще одна восьмиклассница, которая, по предварительной информации, и была организатором «стрелки». Но она в этой криминальной разборке участие не принимала, поскольку находилась с родителями на даче. Эта девушка узнала, что якобы Анна в соцсетях грубо выразилась в ее адрес, и предложила своим приятелям ее за это наказать. Девочку вызвали в кусты, и там ей устроили, что называется, «показательную порку». Вместе с драчунами были еще две девочки, которые по очереди снимали происходящее», — рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:51 | 29.07.2020
Три клиники Свердловской области вернутся к профильной работе
18:36 | 29.07.2020
В Екатеринбурге полиция проводит второй этап мероприятия «Подросток»
18:16 | 29.07.2020
В Екатеринбурге 1 сентября не состоятся линейки
17:58 | 29.07.2020
Свердловский облсуд разрешил экс-депутату Кагилеву занимать должности на госслужбе
17:35 | 29.07.2020
2 августа фонтаны Перми будут отключены из-за плановой профилактики
17:32 | 29.07.2020
Полузащитник из Нижнего Тагила покидает санкт-петербургский ФК «Зенит»
17:20 | 29.07.2020
В Алапаевске женщина с сообщниками убила бывшего мужа
16:58 | 29.07.2020
В Екатеринбурге на три месяца изменится маршрут автобусов №№29 и 45
16:41 | 29.07.2020
В Екатеринбурге пенсионерка сбила мужчину на самокате
16:21 | 29.07.2020
Последние дни июля в Свердловской области будут дождливыми
16:03 | 29.07.2020
В Невьянске вода и электричество отсутствуют в 1600 жилых домах
15:54 | 29.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 15 территорий Пермского края
15:47 | 29.07.2020
В Первоуральске завод задолжал организациям более 15 миллионов рублей
15:29 | 29.07.2020
В Свердловской области Курбан-байрам пройдет без массовых мероприятий
15:22 | 29.07.2020
В пермских МФЦ начали принимать заявления на участие в губернаторских выборах по месту пребывания
15:18 | 29.07.2020
Пермский край готовится к открытию сезона охоты
15:14 | 29.07.2020
Свердловский детский омбудсмен взял ситуацию с избиением школьницы в Красноуральске на контроль
15:08 | 29.07.2020
Дмитрий Махонин: «Важно, чтобы дети после нахождения в центре помощи возвращались в родные семьи»
14:58 | 29.07.2020
Куйвашев назначил нового министра здравоохранения Свердловской области
14:45 | 29.07.2020
В Красноуральске подростки избили 13-летнюю девочку
13:56 | 29.07.2020
Жена Артема Чайки попросила защиты из-за угроз отобрать детей
13:52 | 29.07.2020
В Екатеринбурге мошенницы похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей
13:38 | 29.07.2020
В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль
13:22 | 29.07.2020
На севере Свердловской могут объявить ЧС из-за пожара в заповеднике «Денежкин камень»
13:05 | 29.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,02
13:01 | 29.07.2020
Решением Дмитрия Махонина качество водоснабжения улучшится для 470 тысяч жителей Прикамья
12:59 | 29.07.2020
Скончались еще восемь свердловчан с коронавирусом
12:57 | 29.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 624 пациента с Covid-19
12:53 | 29.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 175 человек
12:51 | 29.07.2020
В Пермском крае подтвержден еще 71 случай COVID-19
12:47 | 29.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 20 тысяч
12:46 | 29.07.2020
В России выявили еще 5 475 случаев Covid-19