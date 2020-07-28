В Екатеринбурге мошенницы похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей

13:52 | 29.07.2020

Фото: udmurt.media

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно версии следствия, 19 июля на остановке «Онуфриева» к пенсионерке подошла неизвестная и начала убеждать ее в том, что у нее в семье проблемы, которые «ведунья» способна решить, и, если женщина ее не послушает, «случится беда». Позже к мошеннице присоединилась еще одна гражданка. Злоумышленницы увели пенсионерку во двор и убедили ту принести все деньги, которые имелись у потерпевшей, чтобы их «заговорить».



Женщина взяла из дома 1000 долларов, а также сняла с банковской карты еще 330 тысяч рублей. Кроме этого, пострадавшая попыталась снять 400 тысяч рублей, хранившиеся у нее в кредитной организации, которых там не оказалось.



Позже пенсионерка принесла деньги незнакомкам, ожидавшим ее во дворе. Одна из мошенниц положила полученные деньги в черный пакет и убрала к себе в сумку, убеждая жертву в том, что нужно обязательно снять порчу. Затем «ведунья» вернула пострадавшей пакет и велела держать 10 дней под подушкой.



Через три дня женщина достала пакет, в котором оказалась газетная бумага.



На данный момент правоохранители устанавливают личности подозреваемых и их местонахождение.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»