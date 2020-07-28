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13:38 | 29.07.2020

Фото: УГМК

В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль

Сегодня в Екатеринбурге на площади перед главным корпусом УрФУ стартовал XI Венский фестиваль музыкальных фильмов, организованный Почетным консульством Австрии в уральской столице. Отметим, Почетным консулом Австрии в уральской столице является гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Мероприятие в этом году пройдет за две недели вместо обычных трех – с 29 июля по 12 августа – в связи с распространением коронавируса. Сегодня горожане увидят на экране у главного корпуса УрФУ запись оперы «Риголетто» с фестиваля в австрийском городе Брегенце в 2019 году.

«Сегодня, в день открытия, будет показана запись оперы «Риголетто», сделанная в 2019 году в австрийском городе Брегенце на фестивале, сцена которого находится на воде. Спектакли на Боденском озере уже сами по себе смотрятся необычно. Зрелищности новой постановке вечного шедевра Джузеппе Верди добавляет ее главная декорация – огромная голова шута высотой в 14 метров и весом в 35 тонн», – отмечают организаторы.

Традиционный живой концерт перенесен на день закрытия – 12 августа.

Добавим, фестиваль пройдет с соблюдением повышенных мер предосторожности, а также рекомендаций австрийского офиса правообладателей Венского фестиваля. Количество посадочных мест сокращено с 1500 до 750, а для посещения площадки необходимо заранее зарегистрироваться (на сайте или по телефону 8-950-563-50-38). Также возможно предварительное бронирование мест в зоне ресторанов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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