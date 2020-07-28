Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

13:09 | 29.07.2020

Фото: m.tvzvezda.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился за минувшие сутки на 0,5 пункта и составил 0,94 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 26 июля – 241; 27 июля – 252; 28 июля – 209; 29 июля – 223. Сумма – 925.



Дата – количество заболевших: 22 июля – 234; 23 июля – 249; 24 июля – 248; 25 июля – 251. Сумма – 982.



Rt – 925/982=0,94



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 223 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 20 157 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»