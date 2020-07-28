Скончались еще восемь свердловчан с коронавирусом

12:59 | 29.07.2020

Фото: 1tulatv.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончался 251 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 20 157 случаев заражения (+223 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 137 человек, в среднем – 711, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 624 человека, всего в регионе врачи вылечили 15 635 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»