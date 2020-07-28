Уральские врачи вылечили еще 624 пациента с Covid-19

12:57 | 29.07.2020

Фото: www.przrf.ru

По данным на 29 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 624 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 15 635.



Напомним, в Свердловской области выявлено 20 157 случаев заражения (+223 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 137 человек, в среднем – 711, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано восемь новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 251).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»