В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 175 человек

12:53 | 29.07.2020

Фото: i44.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 175 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 223 случая заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 624 человека, скончались восемь человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 20 157 человек. По выздоровлению выписаны 15 635 человек, 251 скончался.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»