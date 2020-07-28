В Екатеринбурге перекроют движение трамваев по улице Технической

12:03 | 29.07.2020

Фото: pol-nsk-cs2.su

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей на перекрестках улиц Техническая – Сортировочная и улиц Техническая – Ватутина будет перекрыто движение трамваев от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 ключей» в обоих направлениях.



Согласно плану, ограничения будут действовать с 00:00 по местному времени 8 августа до 05:00 по местному времени 10 августа.



На время проведения ремонтных работ трамваи будут перевозить пассажиров по следующим направлениям:



– маршрут № 7: станция «Эльмаш» – улица Энтузиастов – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – разворотное кольцо «Кушвинская»;



– маршрут № 10: станция «ЦПКиО» – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – разворотное кольцо «Кушвинская»;



– маршрут № 13: станция «40 лет ВЛКСМ» – улица Сыромолотова – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – станция «ВИЗ»;



– маршрут № 24: станция «Площадь Первой Пятилетки» – улица Машиностроителей – улица Кузнецова – улица Победы – улица Бакинских Комиссаров – улица Донбасская – улица Бебеля – улица Халтурина – станция «ВИЗ».



Также отмечается, что маршрут трамвая №12 будет закрыт.



ЕМУП «Гортранс» просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»