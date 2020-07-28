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11:40 | 29.07.2020
Фото: oblgazeta.ru
Над Екатеринбургом в День города прогремит несколько салютов
«Мы хотим вернуть традицию, когда город Свердловск стрелял с нескольких точек. Сегодня уже приходят представители бизнеса, из Кировского района, из Чкаловского района и говорят: "Давайте мы и в наших районах салют запустим". Вопрос в том, что когда мы проводим такое большое мероприятие сразу же в нескольких районах, это совсем другая организация и совсем другие меры безопасности», – заявил Высокинский.
По предварительной информации, власти рассматривают три точки: Уралмаш, стадион «Динамо» и микрорайон «Академический». В других фейерверк запустят только том случае, если бизнес города поддержит инициативу.
По словам Высокинского, несколько салютов в городе позволят избежать скопления горожан в одном месте в период распространения коронавируса. При этом, общественный транспорт, который будет развозить екатеринбуржцев после салюта, в 2020 году организован не будет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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