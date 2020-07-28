Над Екатеринбургом в День города прогремит несколько салютов

11:40 | 29.07.2020

Фото: oblgazeta.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в 2020 году салют в честь Дня города планируется одновременно с трех точек. Однако окончательное решение по данному вопросу будет принято до 10 августа.



«Мы хотим вернуть традицию, когда город Свердловск стрелял с нескольких точек. Сегодня уже приходят представители бизнеса, из Кировского района, из Чкаловского района и говорят: "Давайте мы и в наших районах салют запустим". Вопрос в том, что когда мы проводим такое большое мероприятие сразу же в нескольких районах, это совсем другая организация и совсем другие меры безопасности», – заявил Высокинский.



По предварительной информации, власти рассматривают три точки: Уралмаш, стадион «Динамо» и микрорайон «Академический». В других фейерверк запустят только том случае, если бизнес города поддержит инициативу.



По словам Высокинского, несколько салютов в городе позволят избежать скопления горожан в одном месте в период распространения коронавируса. При этом, общественный транспорт, который будет развозить екатеринбуржцев после салюта, в 2020 году организован не будет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»