В Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок

11:11 | 29.07.2020

Фото: hour24.ru

В Екатеринбурге с 3 по 6 августа пройдет третий этап опрессовок. Горячее водоснабжение будет ограничено на весь период проведения гидравлических испытаний теплосетей.



Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями рекомендуется принять меры по предотвращению их затопления при возможных разрывах теплотрасс с организацией дежурства в период испытаний.



После завершения опрессовок горячую воду подадут по обратным трубопроводам. Возможно, что первое время после испытаний подача воды будет проходить с пониженным давлением и температурой.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»