Губернатор Свердловской области встретился с новым генконсулом Таджикистана

10:52 | 29.07.2020

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Екатеринбурге с новым генеральным консулом Республики Таджикистан Зафаром Сайидзода. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



В ходе встречи глава региона поздравил дипломата с назначением на должность. Кроме этого, стороны пришли к соглашению об активизации сотрудничества по ряду направлений. В первую очередь, речь идет о взаимной торговле и подготовке на базе уральских вузов квалифицированных кадров для Таджикистана.



Также Куйвашев предложил наладить поставки сельскохозяйственной продукции Таджикистана в Свердловскую область по механизмам «Упрощенного таможенного коридора». В свою очередь, свердловские предприятия предлагают таджикским партнерам продукцию промышленного комплекса.



Новый консул Республики Таджикистан поблагодарил Куйвашева и выразил готовность способствовать расширению партнерских связей со Средним Уралом. «Уральский регион, Свердловская область имеют все возможности, чтобы занять лидирующее место в межрегиональных контактах с Таджикистаном», - сказал Зафар Сайидзода.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»