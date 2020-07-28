В Нижнем Тагиле пропал 41-летний мужчина

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают пропавшего без вести 41-летнего местного жителя. Аркадий Рачевский ушел из дома 25 июля и не вернулся.С заявлением в полицию о пропаже мужчины обратилась мать тагильчанина. По ее словам, он не сообщил, куда направляется. При этом, он взял с собой паспорт, а сотовый телефон оставил дома. Отмечается, что у пропавшего имеется хроническое заболевание, он нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие темные волосы.На момент пропажи мужчина был одет в синие джинсы, синие кроссовки и рубаха зеленого цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Аркадия Рачевского, просим позвонить по номерам (3435)97-65-02 или 02.