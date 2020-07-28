Новости дня
10:05 | 29.07.2020
Фото: 168.ru
Опубликован проект закона о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга
Согласно документу, инициативная группа предлагает вернуть прямые выборы глав тех муниципалитетов, где они избираются посредством конкурсной комиссии. Главы будут избираться на пятилетний срок.
Сейчас общественникам предстоит собрать минимум 10 тысяч голосов до 11 сентября. Затем проекту необходимо получить заключения ряда юридических структур, после чего документ рассмотрят на заседании профильного комитета Законодательного собрания. Только после этого Заксобрание Свердловской области рассмотрит проект в трех чтениях. При этом, Законодательное собрание разрешило начать сбор подписей еще 14 июля, однако, согласно законодательству, проект должен был быть опубликован в «Областной газете».
«Законопроектом документ станет тогда, когда будут выполнены все требования, установленные законодательством. Сейчас зарегистрирована инициативная группа, которая должна в установленный срок до 11 сентября 2020 года собрать минимум 10 тысяч подписей граждан, которые поддерживают эту инициативу. Процедура похожа на сбор подписей кандидатов-самовыдвиженцев во время избирательной кампании, – пояснил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. – Подписные листы будут проверены на предмет достоверности паспортных данных и подписей. Только после принятия решения, что все процедуры соблюдены, эта законодательная инициатива будет зарегистрирована в Законодательном собрании. Но при этом она будет проходить все проверки, которые предусмотрены для любого законопроекта».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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