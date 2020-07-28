На автодороге Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир

09:29 | 29.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Заречного выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Инцидент произошел накануне вечером на 45 км федеральной автодороги «Екатеринбург – Тюмень».



По предварительной информации, водитель «Хендай Акцент», который ехал в сторону Тюмени, превысил скорость, в связи с чем допустил столкновение со стоящей на проезжей части «Ладой Веста», совершающей поворот налево. В результате столкновения пострадал двухлетний пассажир «Лады Веста». Ребенка госпитализировали в ДГКБ №9 в Екатеринбурге с сотрясением головного мозга и переломом грудной клетки.



По словам водителя «Хендай Акцент», он двигался по дороге в правом ряду, когда перед ним внезапно выехал грузовой автомобиль, из-за которого ему пришлось резко вывернуть руль в левую сторону, в следствие чего и произошло столкновение.



Правоохранители продолжают выяснять детали и обстоятельства ДТП. Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе дознания.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»