В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

20:50 | 28.07.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

После стрельбы вчера вечером, 27 июля, в доме на улице Машиной Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.



«Согласно материалам уголовного дела, подозреваемым оказался житель Челябинска, 1991 г.р., который, находясь в указанной квартире, на почве внезапно возникшей личной неприязни, произвёл несколько выстрелов в знакомого хозяйки жилища – мужчину, 1990 г.р., ранив его в область туловища. Ввиду своевременного оказания медицинской помощи пострадавшему, он остался жив. По предварительным данным, возможной причиной конфликта могла стать ревность к женщине», - сообщили в СУ СК по Свердловской области.



Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего и установлением местонахождения подозреваемого.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»