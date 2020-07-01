В Екатеринбурге инспекторы проверили соблюдение масочного режима в транспорте

19:04 | 28.07.2020

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге специалисты МКУ «Муниципальной транспортной инспекции» (МТИ) совместно с сотрудниками полиции Общественной безопасности, ОГИБДД и Росгвардии проверили соблюдение масочного режима водителями городского общественного транспорта, об этом рассказали в администрации уральской столицы.



Проверки проводились на остановках «Синие камни» и «Уралобувь». Инспекторы составляли документы, фиксировали нарушения на фото и видео, после чего передавали данные в Комитет по транспорту Администрации города Екатеринбурга.



Так, нарушителей заметили за рулем автобусов маршрутов №054 и №056.



Напомним, что во время особого режима в Свердловской области все жители региона обязаны носить маски в транспорте, на улицах и других общественных местах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»