В Свердловской области на реке Чусовой прошло массовое крещение

18:34 | 28.07.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

На реке Чусовой Свердловской области в день Крещения Руси прошло массовое крещение. Традиционное мероприятие состоялось уже в семнадцатый раз.



Как рассказали в пресс-службе Екаетеринбургской епархии, перед мероприятием была совершена Крещальная Божественная литургия, после чего состоялся крестный ход до реки Чусовой. Из-за непростой эпидемической обстановки в регионе таинство проводили с соблюдением санитарных мер.



Отметим, сегодня на реке Чусовой было крещено 90 человек в возрасте от 2 недель до 60 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»