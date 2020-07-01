За сутки в Свердловской области проведено 10091 исследований проб на коронавирус

18:25 | 28.07.2020

Фото: peterburg2.ru

В Свердловской области за минувшие сутки провели 10091 исследований проб на COVID-19. Врачи обследовали 9988 человек, об этом сообщает региональный оперштаб.



Всего с начала эпидемии проведено 916987 исследований, обследовано 855068.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»