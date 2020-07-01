Контролировать ношение масок в Екатеринбурге может начать Росгвардия

Проверяйте 021 маршрут, это Сортировка, там полный беспредел. Даже водители без масок, а уж о пассажирах и говорить нечего 70% без масок. Да и трамваи № 13, 19, 10 особенно по утрам битком без масок. Давно пора принять меры, Росгвардия, омон, полиция, да в пору войска вводить иначе мы так и будем болеть и умирать.