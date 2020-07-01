В свердловском заповеднике «Денежкин камень» остановили распространение огня

17:40 | 28.07.2020

Фото: denkamen.ru

В свердловском заповеднике «Денежкин камень» удалось остановить распространения огня. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.



На данный момент отдельные группы тушат активные участки кромки пожара. Общая площадь возгорания составила более 65 гектаров.



– На южной кромке очаги горения затушены, на северо-восточной части пожара в область активных участков горения вертолетов было произведено пять сбросов воды. 300 метров рукавных линий проложено на северо-восток. Вчера вертолет пополнял запасы воды и доставлял группы тушения на верхнюю часть пожара. Эта работа будет продолжена до 31 июля, – рассказали в пресс-службе заповедника.



Напомним, с пожаром в «Денежкином камне» борются около ста человек: сотрудники заповедника, МЧС, Авиалесоохраны, добровольные лесные пожарные и волонтеры. На подмогу также пришлось вызывать вертолет МЧС России Ми-8.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»