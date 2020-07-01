Куйвашев пояснил, почему не может открыть ТРЦ на Среднем Урале

17:20 | 28.07.2020

Один из пользователей Instagram предложил губернатору Свердловской области снять запрета на работу торгово-развлекательных центров. Евгений Куйвашев ответил, что снять зараз все ограничения не имеет права.



– Ограничения на работу торговых центров в условиях распространения COVID-19 были введены многими регионами, и сегодня, по информации Российского совета торговых центров, закрытыми остаются около 10% ТЦ в регионах. Речь идет, конечно, не только о Екатеринбурге. Только вчера, например, были сняты ограничения на работу торговых центров в Санкт-Петербурге (с их 168 заболевшими за сутки) и в Перми (73 выявленных за сутки), позавчера – в Нижнем Новгороде (163 выявленных случая). К сожалению, фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не можем допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями. Вы и сами видите, как сегодня многие люди относятся к мерам профилактики инфекции, и создавать дополнительные точки притяжения – не самая хорошая идея, – пояснил Евгений Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»