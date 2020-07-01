Прокуратура Байкаловского района добилась восстановления прав уволенного работника

16:54 | 28.07.2020

Фото: вести35.рф

Прокуратура Байкаловского района организовала проверку на сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мир» после обращения местного жителя, незаконно уволенного с предприятия.



Местный житель работал в СПК «Мир» с апреля 2017 года в должности водителя автомобиля. С февраля 2020 года он стал выполнять работу сторожа вместо обязанностей водителя. В течение двух дней в апреле мужчины не было на рабочем месте, из-за чего трудовой договор был расторгнут.



Прокуратура установила, что заявитель был переведен с должности водителя на должность сторожа без надлежащего оформления такого перевода. Помимо этого, к нему применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с нарушением требований статье 193 ТК РФ.



– По результатам проведенной проверки прокуратура района в адрес председателя СПК «Мир» внесла представление. По результатам его рассмотрения заявитель восстановлен на работе в СПК «Мир» в прежней должности. Кроме того, ему выплачена заработная плата за время вынужденного прогула в сумме 38 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»