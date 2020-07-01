Прокуратура проверяет площадку для экстремальных видов спорта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района организовала проверку по обращению местного жителя о ненадлежащем содержании спортивной площадки и оборудования для экстремальных видов спорта, которые находятся на бульваре площади Славы.В ходе проверки были выявлены многочисленные, в том числе сквозные, повреждения конструкций: «Полукруглый квотер с трансофрмерами», «Стенка для разгонок», «Фанбокс», «Раунд керб», «Квотер», «Скейт плаза» и другие, а также отсутствие крепежей части оборудования площадки. Кроме того, установлены факты демонтажа отдельных элементов конструкций.Данные обстоятельства создают опасность для жизни и здоровья находящихся на площадке граждан, особенно детей.– Прокуратурой района продолжается проведение надзорных мероприятий, направленных на установление должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние площадки, по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.