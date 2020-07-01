В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по ЦВО задержали наркобарыгу в погонах

16:06 | 28.07.2020

Бывший уральский военный попался на распространении наркотиков и теперь ждет суда. Он был задержан сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Валиуллин О.А. через один из интернет-магазинов осуществил распространение синтетических наркотиков общей массой более 123 грамм жителям Екатеринбурга.



Собранных оперативниками УФСБ по ЦВО доказательств хватило для предъявления Валиуллину обвинения по ч.4 ст.228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере»). Уголовное дело было возбуждено сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.



Ожидается, что вынесение приговора состоится в ближайшие дни. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

© «Вечерние ведомости»