За возвращение прямых выборов мэра подписи поставили уже 600 екатеринбуржцев

15:56 | 28.07.2020

Фото: «Народная инициатива. Свердловская область» / vk.com

В Екатеринбурге за три дня сторонники возвращения прямых выборов мэра собрали 600 подписей. Для достижения цели им необходимо собрать 10 тысяч подписей граждан.



Ожидается, что уже завтра, 29 июля, в «Областной газете» появится информация о том, что Заксобрание Свердловской области зарегистрировало данную инициативу. После публикации этих сведений активисты смогут уже официально агитировать граждан и собирать подписи. Кроме того, они планируют также включить в список те 600 подписей, которые уже оставили горожане.



— Мы будем биться и за подписи, которые были собраны и до 29 июля. Со среды включимся на полную мощность. Будет работать куб в сквере на Октябрьской площади, также поставим палатку на Вайнера и на проспекте Ленина в районе Оперного театра. Мы арендовали офис на площади 1905 года, туда тоже можно прийти и подписаться под инициативой. Также планируем выезды в область для сбора подписей, — рассказал представитель инициативной группы Владислав Постников.



Добавим, что если сторонники возвращения прямых выборов мэра соберут нужное количество подписей, Заксобрание будет обязано рассмотреть данную инициативу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»