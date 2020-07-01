Сотрудники свердловского ГУФСИН задержали мать-алиментщицу

15:10 | 28.07.2020

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Свердловской области задержали гражданку, которая находится в федеральном розыске за уклонение от наказания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Гражданку осудили в июле прошлого года за неуплату средств на содержание детей в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Ее приговорили к семи месяцам исправительных работ. Однако работать она не стала, из-за чего материалы дела направили в отдел розыска ГУФСИН.



В июле 2020 года женщина была объявлена в розыск. Ее задержали и доставили в отдел полиции №14. Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга постановил заключить гражданку под стражу.



Добавим, что у женщины есть трое детей, однако она лишена родительских прав. Ребенок 2008 года рождения живет со своим отцом, а ребенок 2012 года рождения находится в детском доме. В марте 2020 года женщина родила еще одного ребенка, но оставила его в больнице.



– Постоянного места она жительства не имеет, скитается по знакомым. Злоупотребляет спиртным и наркотиками, – добавили в пресс-службе ГУФСИН.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»