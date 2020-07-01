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14:49 | 28.07.2020
Екатеринбуржцев призывают носить головные уборы
Чтобы избежать солнечного удара, необходимо, по словам врачей, правильно выбирать время для отдыха на водоемах. Времяпрепровождение в полдень под агрессивными лучами солнца категорически противопоказано. Специалисты также советуют выбирать для отдыха пляжи, которые оборудованы тентами или зонтами. Можно и самим сделать навес из подручных материалов.
Кроме того, необходимо надевать головной убор, будучи на берегу, и не снимать его перед заходом в воду. Следует также соблюдать питьевой режим, употребляя каждый час не менее 100 миллилитров простой или минеральной воды.
Если у отдыхающего появились признаки солнечного удара, медики советуют немедленно переместить его в тенистое прохладное место и обеспечить приток воздуха. Рекомендуется наложить мокрые компрессы на затылок, лоб и шею или обрызгать пострадавшего прохладной водой. Для восстановления водно-солевого баланса можно дать человеку минеральную воду без газа, если тот находится в сознании.
Если же состоянии пострадавшего от солнечного удара не нормализуется, необходима срочная медицинская помощь. Также вызывать скорую помощь следует, если солнечный удар произошёл у ребёнка, пожилого или страдающего тяжёлыми соматическими заболеваниями человека.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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