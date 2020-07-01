В Екатеринбурге откроется музей Бориса Ельцина

14:26 | 28.07.2020

В Екатеринбурге для посетителей откроется музей Бориса Ельцина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.



Так, билеты в музей можно будет приобрести только на сайте yeltsin.ru. В электронных билетах будет прописана дата визита. Льготные категории посетителей смогут купить билет в кассе при предъявлении соответствующего документа.



В помещениях музея Ельцина и арт-галереи будет действовать ограничение по количеству посетителей, а также масочный режим. В музее одновременно смогут находить не более ста человек, а в арт-галерее – не более 20 человек на одном этаже.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»