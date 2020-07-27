Работы на Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновят в августе

13:45 | 28.07.2020

В Екатеринбурге в августе этого года возобновятся работы на Макаровском мосту. Планируется, что строители будут демонтировать старую часть моста.



— В следующем году мы должны смонтировать второй мост и попробовать закончить развязку на Гражданской. Она должна уйти под мост, потом влево и к вокзалу. Как только закончим — начнем благоустройство, высадим деревья. По проекту, они должны быть высотой не менее пяти метров, то есть зелено будет сразу, — заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время объезда района.



По словам градоначальника, ремонт Макаровского моста должны будут закончить уже в следующем году.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»