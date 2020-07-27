Свердловские осужденные изготовят защитные комбинезоны и халаты

13:26 | 28.07.2020

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Невьянске в июле 2020 года на швейном производстве центра трудовой адаптации осужденных ИК-46 начинается пошив второй партии средств индивидуальной защиты: халатов, комбинезонов и бахил.



Так, осужденные изготовят 5000 халатов и 2000 защитных комбинезонов. Как сообщает в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, заказ будет выполнен в максимально короткие сроки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»