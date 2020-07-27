В Екатеринбурге перекроют улицу Красных командиров

13:04 | 28.07.2020

В Екатеринбурге ООО «УралРос» закрывается транспортное движение по улице Красных командиров от дома №118 до дома №130. Причина перекрытия – плановый ремонт теплотрассы.



Ограничения продлятся с 10 по 31 августа. Движения транспорта на время проведения ремонтных работ направят по улицам Красных командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова.



Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»