В столице Урала коронавирусом заразились еще 180 человек

12:45 | 28.07.2020

Фото: 24.kz

В Екатеринбурге за минувшие сутки выявили еще 180 случаев коронавируса. Всего в регионе за сутки COVID-19 обнаружили у 209 человек. Общее количество зараженных – 19 934.



Кроме жителей Екатеринбурга коронавирусом также заразились жители Березовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила и Режа.



Состояние 48 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 725 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»