Число выписавшихся из больниц свердловчан с COVID-19 превысило 15 тысяч

12:43 | 28.07.2020

Фото: profile.ru

За сутки из больниц в Свердловской области по выздоровлению от коронавируса выписались 509 человек. Всего уральские врачи спасли уже 15 011 человека.



Сегодня также стало известно еще о 209 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 19 934.



Состояние 48 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 725 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



За сутки от COVID-19 скончались три человека. С начала эпидемии в регионе от коронавируса умерли 243 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»