От коронавируса на Среднем Урале скончались три человека

12:39 | 28.07.2020

Фото: vestikavkaza.ru

В Свердловской области от коронавируса скончались три человека. Общее число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 243.



За сутки также выявили 209 новых случаев коронавируса. Всего в регионе диагноз подтвержден у 19 934 человек.



Состояние 48 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 725 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»