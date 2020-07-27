Запах гари в Екатеринбурге будет ощущаться до конца недели

12:20 | 28.07.2020

Екатеринбуржцы с вечера 27 июля начали ощущать в воздухе запах гари. В некоторых местах, например, в микрорайоне Мичуринском, даже была заметна густая дымка. Причиной неприятного запаха оказались лесные пожары в Свердловской области.



Как рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко, сейчас в регионе северные воздушные потоки, из-за чего и может подтягивать дым с пожаров на севере области. Ожидается, что ситуация улучшиться к концу рабочей недели: на север Свердловской области придут дожди, а пожарная опасность снизится.



Напомним, что лесные пожары на Среднем Урале начались из-за аномально жаркой погоды, когда столбики термометров достигали отметки +39°C. Так, с 17 июля начал гореть заповедник «Денежкин камень». На данный момент площадь пожара составляет 65 гектаров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»