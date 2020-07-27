В Каменске-Уральском пропал 38-летний мужчина

12:02 | 28.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Каменске-Уральском пропал 38-летний Александр Сергеевич Шаврин. С 18 июля его местонахождение неизвестно.



Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.



На момент пропажи мужчина был одет в черный спортивный костюм, голубую футболку, черные сланцы и темно-синюю кепку.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Шаврина, просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»