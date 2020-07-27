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11:41 | 28.07.2020

Улицу Авангардную в Екатеринбурге перекроют на месяц

В Екатеринбурге закрывается транспортное движение по улице Авангардной. Речь идет об участке от улицы Кировградской до Калинина.

Перекрытие связано со строительством инженерных сетей на улице Авангардной. Ограничения продлятся с 15 августа до 10 сентября. Объехать закрытый участок можно по улицам Красных Борцов, Уральских Рабочих, Кузнецова и Кировградской.

Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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