Из Екатеринбурга в Минеральные воды авиарейсы сделают ежедневными

11:23 | 28.07.2020

Фото: Андрей Гоголев

Авиарейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Минеральные Воды сделают ежедневными. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



На данный момент полеты из Екатеринбурга на Северный Кавказ выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии» по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а также компания «РусЛайн» по четвергам и воскресеньям. С 3 августа «Уральские авиалинии» начнут выполнять рейсы еще по понедельникам, а с 12 августа — по средам и пятницам.



Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Время перелёта составит 3 часа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»