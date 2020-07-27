В Талице ветеран боевых действий зарезал сожительницу отца

11:00 | 28.07.2020

Фото: news.nashbryansk.ru

В Талице местного жителя, убившего сожительницу своего отца, отправили на 11 лет в исправительную колонию. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



31 декабря прошлого года подсудимый, являющийся ветераном боевых действий, пришел в гости к своему отцу в поселок Кузнецовский. При это он длительное время состоял в неприязненных отношениях с сожительницей отца.



После совместного распития спиртного подсудимому не понравились слова, якобы высказанные женщиной в его адрес. Тогда он взял лежащий на столе нож и нанес удар в шею сидящей на корточках перед печкой женщине. Затем он применил боевой прием и лезвием ножа нанес потерпевшей косопоперечную рану передней поверхности шеи. От полученных ран женщина скончалась на месте.



Талицкий районный суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»