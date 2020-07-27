Уралтрансмаш сделает 24 трамвая для Омска

10:38 | 28.07.2020

Фото: omsktram / vk.com

Екатеринбургское АО «Уралтрансмаш», входящее в составе группы «УВЗ» в Госкорпорацию «Ростех», произведёт 24 новых трамвайных вагона для Омска. Контракт заключат на 688 миллионов рублей.



В администрации Омска рассказали, что за новые вагоны «Спектр» планируют рассчитаться в течение пяти лет. Двадцать трамваев стоят по 20 миллионов рублей, а еще четыре – по 32 миллиона рублей. Вагоны частично низкопольные, рассчитаны они на 28 сидячих мест. Всего один такой трамвай сможет перевозить до 190 пассажиров за раз.



Добавим, что один трамвай АО «Уралтрансмаш» предоставило Омску на время безвозмездно. По улицам Омска он курсирует уже с зимы. Теперь этот трамвай останется в городе, его оплатят в счет подписанного контракта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»