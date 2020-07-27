Новости дня
10:38 | 28.07.2020
Фото: omsktram / vk.com
Уралтрансмаш сделает 24 трамвая для Омска
В администрации Омска рассказали, что за новые вагоны «Спектр» планируют рассчитаться в течение пяти лет. Двадцать трамваев стоят по 20 миллионов рублей, а еще четыре – по 32 миллиона рублей. Вагоны частично низкопольные, рассчитаны они на 28 сидячих мест. Всего один такой трамвай сможет перевозить до 190 пассажиров за раз.
Добавим, что один трамвай АО «Уралтрансмаш» предоставило Омску на время безвозмездно. По улицам Омска он курсирует уже с зимы. Теперь этот трамвай останется в городе, его оплатят в счет подписанного контракта.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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