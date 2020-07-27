На трассе Пермь – Екатеринбург произошло смертельное ДТП

10:15 | 28.07.2020

Фото: читатель E1.RU

Вечером 27 июля на трассе Пермь – Екатеринбург произошла авария с участием трех грузовиков. Один из водителей погиб.



Как рассказали в ГИБДД, ДТП произошло около 19:00. Водитель «Газели» выбрал скорость, которая не соответствовала дорожной обстановке, и столкнулся с Isuzu, который по инерции отлетел в Iveco. Все три грузовика ехали в сторону Перми.



В результате аварии погиб водитель «Газели». Водитель и пассажир Isuzu получили травмы.



По предварительной версии, погибший водитель уснул за рулем. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»